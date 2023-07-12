KTSO: “Tek kullanımlık plastik ürünler yasağı kaldırılmalı ve geçiş süreci en az 2 yıl olacak şekilde düzenlenmeli”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasına ilişkin açıklama yaparak, Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzüğün “hiçbir alt yapı hazırlığı yapılmadan, alelacele” yürürlüğe konduğunu belirterek, eleştirdi.

Birçok kesimin bu yasaktan “olumsuz” etkileneceği uyarısında bulunan Oda, yasağın kaldırılmasını ve alternatif ürünlerin kullanımına başlanması için geçiş sürecinin en az 2 yıl olacak şekilde düzenlenmesini talep etti.

Oda, tüzüğün ilgili paydaşlarla görüşülerek “yeniden gözden geçirilmesi” çağrısında da bulundu.

KTSO tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzük” kapsamında dün itibarıyla tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklandığına işaret edilerek, “Tek kullanımlık bu ürünlerin yerini alması öngörülen çok kullanımlık plastikler veya çevre dostu ürünlerin maliyetinin tek kullanımlık plastiklere göre çok daha fazla olması ve dünya çapında alternatiflere erişimin ve tedarikinde yaşanan sıkıntılar göz ardı edilip bu süreç belirsizliğini sürdürürken hiçbir altyapı hazırlanmadan yasa yürürlüğe girmiştir” denildi.

Söz konusu yasaklanan ürünlerin Türkiye, Güney Kıbrıs ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde halihazırda kullanılmakta olduğunu belirten Oda, “Böyle bir uygulamanın ülkemizde alternatif ürünler bulunmadan, yeterli süre verilmeden, işletmeler ellerindeki stokları tüketmeden alelacele yürürlüğe konmasına anlam verilememektedir” ifadelerini kullandı.

- “Ürünlerin detaylı tanımları yapılamadı…”

“Yasaklanan ürünlere alternatif ürün sıkıntısı bulunmaktadır. Bu ürünlerin detaylı tanımları yapılamadığı için önümüzdeki süreç ciddi aksaklıklara sebep olacaktır” diyen Oda, açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Birçok firma ada ülkesi olmamızdan kaynaklı stoklu çalışmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın son güne kadar ürünler için sağlık sertifikası vermesi söz konusu yasaklanan ürünlerin alınmasına olanak sağlamıştır. Üyelerimizin çoğu bu izinle daha geçen güne kadar ürün ithal etmişlerdir. Bu ithal edilen ürünlerin akıbeti hakkında belirsizlik içerisinde kalmışlardır. İthal ettikleri ürünleri ne yapacaklarını bilemedikleri için panik yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Yasaklı ürünlerin satılıp satılmayacağı, satılmaması durumunda işletmelerin finansal kayıpları olması, satılamayacak ürünlerin nasıl bertaraf edileceği gibi kaçınılmaz ve kaotik bir süreç yaşanmaktadır."

Oda, “Bu durumdan birçok tüketici ve başta fırıncılık ve unlu mamuller sektörü etkilenmektedir. Bu sektörlerin yanı sıra şarküteri, fast-food, pastane ve kafe işletmeleri, restoranlar, oteller de tek kullanımlık ürünler kullanmaktadır. Birçok kesimin bu yasaktan olumsuz etkileneceği aşikardır” diyerek, “KTSO olarak yasağın kaldırılması ve alternatif ürünlerin kullanımına başlanması için geçiş sürecinin en az 2 yıl olacak şekilde düzenlenmesini ve tüzüğün ilgili paydaşlarla görüşülerek ülke şartları doğrultusunda akıl yürüterek yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.