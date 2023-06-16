Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, “Neuro Pazarlama ve Satışın Temelleri Eğitimi” düzenliyor.

Odadan yapılan açıklamada, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi organizasyonu ile rekabet ortamında bir adım önde olmak isteyen kurumlara, nasıl satın almaya zorlamadan satış yapılacağı ve nasıl etkili pazarlama stratejileri yaratılacağının aktarılacağı belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir ürün/ fikir ya da hizmet sunumu yapan satış elemanlarına, satış süreci içindeki farklılıkları aktarmak, müşteri satış ilişkisinin temel aşamalarını incelemek, bilgi toplamak, uygulamalar yaptırarak, satış becerilerini geliştirmek ve genel farkındalık sağlamak amacıyla “Bilinçaltına Satış Eğitimi” düzenleneceği kaydedildi.

Eğitimin, Profesyonel Koç, Eğitmen ve Bilinçaltı Teknikleri Uzmanı Mine Canova tarafından 22 Haziran Perşembe günü 09.30-16.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda verileceği belirtilen açıklamada, eğitime katılım için kayıt gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, detaylı bilgi ve kayıt için 0392 225 81 31 numaralı telefondan Sanayi Odası’na ulaşılabileceği bildirildi.