KTTB'nin düzenlendiği Kanser Bağış Kampanyası sona erdi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin Kasım 2019’da kanser erken tanı ve tedavisinde kullanılan cihaz ve malzemelerin sağlanması amacı ile başlattığı kampanya sona erdi.

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut yaptığı yazılı açıklamada kampanya kapsamında mobil operatörler aracılığı ile oluşturulan SMS bağış hatlarına çok sayıda vatandaşın SMS göndererek destek verdiğini, bankalarda açılan kampanya bağış hesaplarına bireylerden, kurumlardan yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Gürkut, “Neriman Atai, kaleme aldığı ve kendi kanser tedavi sürecini anlattığı Hikayem adlı kitabının satışından elde ettiği gelirin tümünü kampanyaya bağışlamıştır.

Dr. Gülsen Bozkurt ve Prof. Dr. Erol Baysal, Talasemi Sendromları adlı bilimsel kitaplarının,

Mehmet Barışsever, Kıbrıs’ta Sıtma Mücadelesi, Mehmet Aziz ve Arkadaşları adlı kitabının kitap tanıtım etkinliklerinden elde ettikleri gelirleri kampanyaya bağışlamıştır.

31.10.2020 itibarı ile kampanyada toplam 106.270 Türk Lirası toplanmıştır. Toplanan para Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezinde kanser tanı ve tedavisinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihazların temini için kullanılacaktır.” dedi.

Gürkut, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde tedavi görmekte olan kanser hastalarının tanı ve tedavisi için gerekli fiberoptik bronkoskopi biyopsi forsepsi, cerrahi aspiratör, hasta başı monitör, elektrokardiyografi cihazı, perfüzör, acil trollisi, pulse oksimetre cihazı, tansiyon aleti gibi ihtiyaçların siparişlerinin verildiğini ve önümüzdeki günlerde teslim edilmesinin beklendiğini ifade etti.

Gürkut, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak kampanyaya öncülük eden Neriman Atai, katkıda bulunan Dr. Gülsen Bozkurt, Prof. Dr. Erol Baysal, Mehmet Barışsever ve tüm vatandaşlara gösterdikleri duyarlılık ve örnek davranış nedeni ile teşekkür ederek” kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, bilgi ve farkındalığın önemini hatırlatmak isteriz.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 16:26