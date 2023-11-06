KTTB: “Sağlık gibi hayati bir alanda kemer sıkmak kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), ilaç eksikliği nedeniyle kanser hastalarının tedavisinde güncel tedavi yerine ilaç kısıtlamasına gidilmesinin kabul edilemez bir sağlık politikası olduğunu belirterek, kamu bütçesinde israfın olduğu birçok kalem ve ek kaynak yaratmak için vergi toplanacak birçok sektör varken, sağlık gibi hayati bir alanda kemer sıkmanın doğru olmadığını vurguladı.

Birlikten yapılan açıklamada, sağlık hakkının, anayasal bir hak olduğu vurgulanarak, güncel ilaçlara erişimdeki eksikliğin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Dünyada yaşanmakta olan global ilaç krizi ve ilaç fiyatlarındaki aşırı yükseliş bilgimiz dahilinde olmakla birlikte; tasarrufun toplum sağlığını etkileyecek şekilde yaşamla ölüm arasındaki çizgide yürüyen vatandaşlar üzerinden yürütülmesi kabul edilemez bir sağlık politikasıdır” denildi.

Kanser tedavilerinin, uluslararası bilimsel çalışmalar ve kılavuzlar nezdinde yürütülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, alternatif ilaç, alternatif tedavi kavramlarının daha kısa yaşam süresi, daha sık hastalık tekrarlama riski ve daha sık ölüm anlamına geleceği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Devlet, Anayasal bir hak olan sağlık hizmetlerini sunarken, her bireyin beden ve ruh sağlığını koruyarak hayatını sürdürebileceği şartları sağlamakla yükümlüdür. Toplumdaki bireylerin sağlığı için çalışmakta olan hekimlerin görevi, her bir bireyin alması gereken gelişmiş dünyadaki altın standart tedavileri hastalarına sunmaktır. Hekimler ilaç geri ödeme kurumları değildir ve geri ödeme kurallarını belirlemezler. Hangi ilacın bakanlık tarafından karşılanacağı ve bu konu ile ilgili düzenlemeleri devletlerin ilgili kurumları belirlemekle yükümlüdür. Toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı olabilmeleri ve bunun sürekliliğin sağlanması, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin üretilmesi ve bunun için gerekli harcamaların yapılması ile yakından ilgilidir”

-“Sağlık gibi hayati bir alanda kemer sıkmak kabul edilemez”

Birlik açıklamasında “Kamu bütçesinde israfın olduğu birçok kalem ve ek kaynak yaratmak için vergi toplanacak birçok sektör varken, sağlık gibi hayati bir alanda kemer sıkmak kabul edilemez” ifadelerine yer verilirken, hekimlerin, sağlıkta güncel kabul gören tedaviler yerine, hastaları kaybetmek anlamına gelecek ilaç kısıtlamalarını kabul edemeyeceklerini belirtti.

“Kıbrıs’ın kuzeyinde olmayan ekonomi ve sağlık politikalarının bedelinin, topluma ve toplum ve insan sağlığı için çalışan biz hekimlere ödetilmesine izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz.” denilen açıklamada, sağlık politikalarını belirleyenin siyasal tercihle olduğu ifade edildi.

Birliğin, sağlığın ve hastaların yanında olan ve hastaları bir meta olarak görmeyen sağlık politikalarını destekleyeceği; etkin ve güncel tedaviler yerine, sağlık hakkı üzerinden bütçe dengesi sağlamaya çalışan siyasetin karşısında olacağı kaydedildi.