KTTO Azerbaycan’da çeşitli temaslar ve iş görüşmeleri yaptı

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Azerbaycan’da düzenlenen KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri etkinliklerine katılan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) üyeleri çeşitli temaslar ve iş görüşmeleri yaptı.

Konuyla ilgili KTTO’dan yapılan açıklamada, “KTTO’yu temsilen etkinliklere katılan yetkililerin yanı sıra KTTO üyeleri ikili temaslarında çeşitli iş bağlantıları kurmak için çalışıyor” denildi.

KTTO yetkili ve üyelerinin Bakü’deki muhatap örgüt yetkilileriyle de görüştüğü belirtilen açıklamada “KTTO yöneticileri, Azarbeycan İşverenler Milli Konfederasyonu (ASK) ve Azerbeycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) yetkilileri ile daha ileri iş birliği yapma konusunda görüş alış-verişinde bulunurken KKTO Kadın Girişimciler Komitesi yöneticileri de Azerbaycan'da Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneği (AQSİA) üyeleriyle ilişkilerini geliştirme konusunu ele aldılar” denildi.

KKTO üyelerinin, dün Bakü’de Hilton Otel’de düzenlenen etkinlikte Azerbaycan iş insanları ile ikili temaslar yapma ve iş birliği olanaklarını değerlendirme fırsatı bulduğu dile getirilen açıklamada KTTO üyelerinin bu temaslarında karşılıklı mal ve hizmet alış-verişine ilişkin görüşmeler yaptığı belirtildi.

KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri etkinlikleri kapsamında Bakü’de bulunan KTTO Kadın Girişimciler Komitesi üyelerinin bugün de AQSİA Kadın Girişimciler Birliği daveti üzerine Ritz Carlton Otelinde ‘Sağlıklı kadın mutlu bir gelecektir, hiçbir kadın meme bezini kaybetmemelidir’ konulu toplantıya katılacağı dile getirildi.