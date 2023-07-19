KTTO Başkanı Deniz, Bakü’de çeşitli temaslar yaptı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası'nın (ICCIA) 35. Yönetim Kurulu toplantısı vesilesiyle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de etkinliklere katıldı.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, etkinlikler kapsamında bir dizi toplantıya da katılan Turgay Deniz, bunların yanında Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ve KKTC’nin Bakü Temsilcilcisi Ufuk Turganer’i de ziyaret etti. Bu ziyaretlerde KKTC ile Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme konularda görüş alışverişi yapıldı.

Azerbaycan Küçük ve Orta Boy İşletmeler Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Mammadov ile de görüşen KTTO Başkanı Deniz, ülkemiz ekonomisi ve ticareti hakkında bilgiler paylaşarak muhatabı ile karşılıklı iş birliği olanakları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan – Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) ile de görüşen KTTO heyetinin bu görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yapılacak olan çalışmalar ele alındı.

Ziyareti sırasında Azerbaycan’da yayın yapan Report Gazetesine ve Real Tv’ye mülakatlar veren Deniz’e Bakü’de gerçekleştirdiği temaslarda Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti.