KTTO, CTP'ye Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu'nu sundu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan (KTTO) bir heyet, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, KTTO heyeti, hazırladığı “Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu'nu” CTP yetkililerine sundu.

Kamuoyuyla paylaşılmak için hazırlanan raporla ilgili görüş alışverişinde bulunulan görüşmeye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri Erkut Şahali, Devrim Barçın ve Salahi Şahiner katıldı.

KTTO heyetinde ise Başkan Turgay Deniz, Başkan Vekili Aziz Limasollu, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve Akademisyen Murat Fahrioğlu yer aldı.