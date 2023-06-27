KTTO'dan Kurban Bayramı mesajı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kurban Bayramı nedeniyle yayımaldığı mesajda, "Kıbrıs Türk halkı, ayrımcılığın ne demek olduğunu, kendi yurdunda baskı altında tutulmanın nelere mal olduğunu yaşayarak öğrenmiştir. Bu kutlu günde, bütün dünya halklarına barış ve özgürlük diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

KTTO’dan yayımlanan mesajda İslam aleminin en önemli günlerinden olan Kurban Bayramı’nı idrak etmenin huzurunun yaşandığı kaydedilerek "Yardımlaşmanın, sevinçte ve tasada ortak olmanın en anlamlı ifadesi olan bu bayram günlerinde, tüm yurttaşlarımıza ve bütün İslam dünyasına huzur, barış ve mutluluk diliyoruz" denildi.

Mesajda şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk halkı, ayrımcılığın ne demek olduğunu, kendi yurdunda baskı altında tutulmanın nelere mal olduğunu yaşayarak öğrenmiştir. Bu kutlu günde, bütün dünya halklarına barış ve özgürlük diliyoruz. Bayram vesilesi ile dünyamızdaki savaşların en erken zamanda sonuçlandırılmasını, insanlığın karşılıklı dayanışmayı geliştirecek ve dünyayı daha iyi yaşanabilecek bir yer haline getirecek, yoksulları kalkındıracak, açlığı yok edecek önlemleri alabilmesini içtenlikle temenni ediyoruz. Bayramımız kutlu olsun.”