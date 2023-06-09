KTTO heyeti, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Ticaret Bakanı Bolat tarafından kabul edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunmak amacıyla Ankara’da bulunan Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından da kabul edildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti, 28 Mayıs seçimlerinden sonra oluşan Türkiye Cumhurbaşkanlığı kabinesinin göreve başlamasının ardından Ankara’da temaslarda bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 79’uncu Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Rifat M. Hisarcıklıoğlu’na “hayırlısı olsun” ziyaretinde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki Oda heyeti, Ankara Ticaret Odası’nı da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Kıbrıs işlerinin koordinasyonunu da üstlenmesi beklenen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti arasındaki görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliklerinin gelişimi ve KKTC’de özel sektör odaklı kalkınma konularında istişarelerde bulundu. KTTO heyetinin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı ziyaretinde de, TC-KKTC ticari ilişkilerinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

-TOBB ve ATO ziyaretleri

Dün Ankara’ya giden Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni ziyaretlerinde TOBB Başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hısarcıklıoğlu’na başarı dileklerinde bulundu.

Görüşmede, KTTO’nun, Türkiye’deki en önemli paydaşı olan TOBB ile birlikte yapılan çalışmalar değerlendirildi ve ilerleyen dönem programı üzerinde duruldu. KTTO heyeti, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile de bir araya gelerek, ticari ilişkilerin geliştirmesi konularında istişarelerde bulundu.

-Deniz: “Faydalı işler yapacağız”

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Ankara ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki süreçte birlikte çalışmak için çok büyük isteklilik olduğunu gözlemledik” dedi.

Deniz, “Sayın Yılmaz ve Sayın Bolat ile çok faydalı işler yapacağımıza eminiz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Onların başarısı, esas olarak bizim de başarımız olacaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, Kıbrıs Türk halkının Ankara’daki en önemli destekçilerinden biri olduğunu belirten Deniz, “Rifat beyle çalışmak aslında hem bir onur, hem de büyük bir şanstır. Bundan sonraki süreçte de aynı verimlilikle çalışacağımıza hiç kuşkumuz yoktur. Kendisine ve arkadaşlarına başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara temasları sırasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e, Başkan Vekilleri Ramazan Gündoğdu ve Aziz Limasollu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, aynı zamanda Türkiye-KKTC Ticaret Odası Formu KKTC Tarafı Başkanı Omaç Cin, Yönetim Kurulu Üyesi Evren Günsel Erçelik, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve KTTO Ankara Temsilcisi Burcu Kayan eşlik etti.