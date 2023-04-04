KTTO: "Hükümetin, elektrik ve su alımlarını 20 yıl ihalesiz yapabilme yetkisi talep etmesi toplumda ciddi bir gerilime neden oldu"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) hükümetin, elektrik ve su ile ilgili alımları 20 yıla kadar ihalesiz yapabilme yetkisi talep etmesinin toplumda ciddi bir gerilime neden olduğunu kaydetti.

KTTO; “Hükümetin yaklaşımından da anlaşıldığı üzere, bu yetki özellikle ve öncelikle AKSA işletmesi ile 20 yıllık elektrik alım sözleşmesi imzalamak amacıyla kullanılacaktır” dedi.

KTTO yazılı açıklamasında hükümetin bu konuda herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmasının iddiaların gerçekliğinin kanıtı olarak görüldüğünü ifade etti ve bu durumun gerilimi daha da artırdığını, toplumsal huzuru, yaşamı ve çalışma yaşamını tehdit edecek gelişmelere neden olduğunu vurguladı.

“Bizim gibi ada ülkelerinin elektrik ihtiyacının karşılanması konusunda ciddi zorlukları olduğu ve alternatiflerinin kısıtlı olduğu bilinmektedir” ifadelerini kullanan KTTO, zorlukların hafifletilmesi ve yaşamsal ihtiyacın sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için orta ve uzun vadeli planlamalara; bu planların aksamadan uygulanabilmesi için ise toplumsal fikir birliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KKTC’nin elektrik ihtiyacının karşılanması konusunda uzun yıllardan beri devam eden ve ‘tartışma’ olarak nitelenemeyecek çekişmeler, hem mevcut sistemi yıpratmış hem de ilgili kesimlerin iletişim kuramaz duruma düşmesine neden olmuştur. 2000 yılında AKSA ile imzalanan sözleşme defalarca yenilenmiş olmasına karşın toplum tarafından kabul görmemiş ve pahalı elektrik kullanmamızın önemli nedenlerinden birinin bu sözleşmeler olduğu iddia edilegelmiştir. AKSA sözleşmesinin bir yıl sonra sona erecek olmasına karşın elektrik temininin hangi yöntemler ile yapılabileceğinin kesinleştirilmemiş olması da büyük bir handikap olarak ortada durmaktadır. Bu çekişmelerin aynı şekilde devam etmesi halinde AKSA ile sözleşme sona ermeden yeni kaynaklar oluşturmak mümkün olmayacak gibi görünmektedir”.