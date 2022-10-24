KTTO Kadın Girişimciler Konseyi Heyeti Brüksel’de WEgate Zirvesi’ne katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimciler Konseyi Heyeti Brüksel’de gerçekleştirilen WEgate Zirvesi’ne katıldı.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, heyet, 17 Ekim'de düzenlenen WEGate zirvesine katılımın yanı sıra KTTO’nun üyesi olduğu Avrupa Küçük İşletmeler İttifakı (ESBA) tarafından organize edilen kadın girişimcilere yönelik ağ oluşturma amaçlı akşam yemeğine de katıldı.

Heyette, KTTO KGK Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç, KTTO Yönetim Kurulu ve KTTO KGK üyesi Evren Günsel Erçelik, KTTO KGK üyesi Didem Erel ve KTTO Brüksel Temsilcisi Lale Şener yer aldı.

KTTO KGK heyeti, zirveye katılım ile, AB genelinde finansmana erişime ilişkin zorluklar ve iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma şansı elde ederken, AB ülkelerinde kadın girişimcileri desteklemeye odaklı kuruluş temsilcileri ve AB yetkilileri ile tanışma, istişare etme ve KTTO’yu ve Kadın Girişimciler Konseyi’ni tanıtma fırsatı elde etti. Zirveye 60 değişik ülkeden 500 kişi katıldı.

Zirvedeki toplantılar sonrasında KTTO KGK Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç WEGate ile ilgili basına kısa bir mülakat verdi. Mülakatın WEGate’in web sayfasında da paylaşılacağı kaydedildi.

KGK heyeti ayrıca, 17 Ekim akşamı Amazon sponsorluğunda ve ESBA tarafından organize edilen akşam yemeğine de katıldı. Yemekte, WEgate Zirvesinden katılımcıların yanı sıra Amazon şirketinden yetkililer, ayrıca AB nezdinde KOBİ konularından sorumlu yasa yapıcılar da yer aldı.

Düzenlenen akşam yemeğinde katılımcılar arasında bazı kurum ve kuruluş temsilcileri kendi ülkelerinde girişimciliği artırmaya yönelik taahhütlerde bulundu.

Bu çerçevede, KTTO KGK adına Gürtunç da KGK adına “Kentsel ve kırsal alanlarda kadınlara ait/yönetilen işletmeler için finansal okuryazarlık ve dijital bankacılığın temelleri konusunda erişilebilir eğitim sağlanması”, “Tüm paydaşlar için eylemler de içeren, Kadın İş Gücü hakkında yerel bir rapor hazırlanıp yayınlanması”, “Kadın liderliğindeki işletmeler ve bir iş kurmak isteyen kadınlar için yerel ve bölgesel ağ programları düzenlenmesi ve bunlara ev sahipliği yapılması” taahhütlerinde bulundu.

Çerkez Gürtunç’un taahhütleri sunmak için yaptığı konuşması hem KTTO hem de Kadın Girişimciler Konseyi’nin katılımcılar nezdinde görünürlüğü ve tanıtımına katkı sağladı.

KTTO Kadın Girişimciler Konseyi, ziyaret çerçevesinde genişletilen ağ ve kurulan temaslarla kadın girişimciliği geliştirmeye yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirmeyi ve KGK’nın amaçlarına yönelik gerekli adımları atmayı hedefliyor.

Konsey ayrıca, temaslar çerçevesinde elde edilen bilgilerden ülkede kadın girişimciliğin gelişmesine fayda sağlayacak iyi uygulama konularını değerlendirilip, bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmayı öngörüyor.

WEgate, KTTO’nun 2010 yılından bu yana üye olduğu Avrupa şemsiye kuruluşu Avrupa Küçük İşletmeler İttifakı’nın (ESBA) proje liderliğini yaptığı AB finansmanı ile desteklenen, kadın girişimcileri desteklemeye ve kadınları ekonomi ve iş hayatına kazandırmaya odaklı ilgili paydaşları bir araya getiren bir e-platform.

Platform kapsamında, kadın girişimcilere destek sağlandığı, eğitimler düzenlendiği ve girişimcilerin AB’de bu konudaki gelişme ve fırsatlardan, iyi uygulamalardan haberdar edildiği kaydedildi.