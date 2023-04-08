KTTO, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'ne gözlemci üye olarak kabul edildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, İstanbul’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Plaza’da gerçekleştirilen Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulu'nda gözlemci üyeliğe kabul edildi.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, Genel Kurulda konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, bu teşkilat altında birleşen devletlerin işbirliği ile iş insanları ve iş örgütlerinin katkılarının geleceği şekillendirmede çok önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin bir parçası haline gelmeyi ve Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesine katkı koymayı gönülden arzu ettiklerini ifade eden Oda Başkanı Turgay Deniz, Türk Devletleri ile bu platformda da yakınlaşmanın sürdürüleceğine ve halkların refahı ile ekonomilerin gelişmesine katkıda bulunacağına inancını dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye ve gözlemci üye olan 8 ülkenin iş örgütleri tarafından temsil edilen Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin başkanlığına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden seçildi.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar’ın da katıldığı Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Genel Kurulu’nda Oda Başkanı Turgay Deniz’e, KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti.