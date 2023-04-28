KTTO’nun talebiyle hazırlanan “KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Seçenekleri” raporu paylaşıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) talebi üzerine Prof. Dr. Murat Fahrioğlu ve Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu tarafından hazırlanan “KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri” konulu rapor, düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yer alan basın toplantısında, KTTO Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Murat Fahrioğlu ve Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu tarafından “KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Seçenekleri” raporunun sunumu yapıldı.

-Deniz: “Fizibilite raporu değil”

KTTO Başkanı Turgay Deniz, elektrik konusunun üreticiden tüketiciye, ticaret ile uğraşan iş insanlarından çiftçilere; otelciden üniversitelere kadar bütün işletmelerin ve hane halkı için başlıca sorun haline geldiğini belirterek, bu raporu hazırlama amaçlarının elektrik sorunlarına çözüm bulma çabalarına katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Hazırlanan raporun bir “fizibilite raporu” olmadığına işaret eden Deniz, iki değerli akademisyen tarafından hazırlanan “KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri” raporunun elektrik sorununun bütünlüklü çözümünün ne olacağından çok, enterkonnekte sistemlerin yararlarını ve nasıl yapılabileceğini ortaya koymayı amaçladığını kaydetti.

Raporda ülkenin elektrik üretiminin tarihçesinin özetlendiğini, tüketiminin projeksiyonun yapıldığı ve 2040 yılında karşımıza çıkması beklenen puantın hesaplandığına işaret eden Deniz, KKTC ve TC arasında olabilecek enterkonnekte opsiyonlarının değerlendirilerek, en uygun teknolojinin gerekçeleri ile tartışıldığını belirtti.

Deniz, raporun sonunda enterkonnekte yatırımının öneminin yanı sıra ülkede kaliteli, verimli, çevre dostu ve fiyat olarak daha uygun elektrik üretimi ve dağıtımının mümkün olması için atılacak adımların ifade edildiğini de söyleyerek, raporlarının elektrik sorununun çözümüne katkıda bulunmasını temenni etti.

- KKTC ile TC arasında olabilecek enterkonnekte opsiyonları değerlendirildi

“KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Seçenekleri” raporunda, KKTC’nin elektrik üretiminin tarihçesi özetlendi, tüketiminin projeksiyonu yapıldı, 2040 yılında karşılaşılması beklenen puant hesaplandı ve KKTC ile TC arasında olabilecek enterkonnekte opsiyonları değerlendirilerek en uygun teknoloji gerekçeleri ile birlikte tartışıldı.

Ülkede artan elektrik ihtiyacına işaret edilerek, 2040 yılında puantın 900 MW olacağının öngörüldüğü raporda, enterkonnekte sisteminin finans ve yatırım modeline karar verilmesi, mülkiyet ve yatırımcı/işletmeci gibi konuların netleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Enterkonnekte sistemlerin farklı uygulama modellerinin de anlatıldığı raporda, KKTC-TC arasında bağlantı için en uygun opsiyonun HVDC VSC olduğu belirtildi. KKTC-TC arasından kurulacak HVDC VSC bağlantısı ile büyük bir kısmı Avrupa fonlarından destekli olan Avrasya (Eurasia) HVDC sistemine bağlanılarak Desertec projesinin başlangıcının oluşturulabileceğinin kaydedildiği raporda, bunun Türkiye için Avrasya HVDC projesine dahil olma için bir fırsat olacileceği aktarıldı.

- Kaliteli, verimli, çevre dostu, uygun fiyatlı elektrik üretimi ve dağıtımı için atılacak adımlar…

Raporun “Sonuç” bölümünde; kaliteli, verimli, çevre dostu ve daha uygun fiyatlı elektrik üretimi ve dağıtımının mümkün olması için atılacak adımlar söyle sıralandı:

“Türkiye Cumhuriyeti ve/veya başka bir büyük şebeke ile uygun modelde bir enterkonnekte bağlantısı kurulması; baz santral olarak yüksek verimli ve temiz yakıtlı bir Kombine çevrim santral yatırımı yapılması; yerel şebekenin güçlendirilmesi ve elektrik otoritesinin daha sağlıklı arıza takibi/veri kayıdı/veri analizi yapabilmesine olanak yaratılması; yenilenebilir enerji yatırımlarının şebeke dostu teknolojiler kullanılarak devam ettirilmesi.”

“KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Seçenekleri” raporu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na da sunulmuştu.