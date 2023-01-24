KTÜKD: ”Din İşleri Başkanı Ünsal derhal görevden alınmalı”

Kıbrıs Türk Ünivrsiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD), yasalara aykırı hareket ettiğini, insan haklarını ihlal ettiğini iddia ettiği Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın görevden alınması ve hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğini açıkladı.

KTÜKD açıklamasında, “Kıbrıs Türk toplumunun yaşam değerlerini hiçe sayan Ahmet Ünsal’ın biz kadınların yıllar içinde büyük mücadelelerle kazandığımız yasal haklarımıza aykırı söylemler ve toplumsal rollerimiz üzerinde konuşma hakkı yoktur. Anayasamızı 'KKTC laik, sosyal ve demokratik bir hukuk devletidir' maddesine aykırı davranış ve söylemleri suç teşkil etmektedir. Hala daha görevden alınmaması bu suçu örtbas etmek, hatta ortak olma anlamına gelmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na çağrı yaparak Ünsal’ı görevden almaları çağrısı yapan KTÜKD, “KT Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak Kıbrıs Tük toplumunun çağdaş değerleri, laik ve demokratik yapısına yönelik tüm davranışlara karşı her zaman tepkimiz sert olacaktır.” ifadelerine yer verdi.