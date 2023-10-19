Küçük, İsrail’i kınadı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi hedef alan saldırısını kınadı.
Küçük, hür ve özgür olmanın bu açıdan çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
“Çocuklarımızın güven içerisinde büyümesi için Anavatan Türkiye’mizin garantörlüğü bizler açısından elzemdir. Anavatanları olmayan Filistin’de yaşananlar ortadayken bizlerin halen garantörlüğü tartışmaya açmaya çalışan zihniyet ile federasyonu görüşmemiz mümkün değildir. Tıpkı Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın dediği gibi Türkiye olmadan cennete bile girmeyiz.”