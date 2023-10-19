Küçük, İsrail’i kınadı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi hedef alan saldırısını kınadı.

Yazılı açıklamasında “Tüm mücadelemiz Gazze olmayalım diye” ifadesini kullanan Küçük, “Milyarda bir olasılık bile olsa Gazze gibi olmamızın önünde set olan garantörlük ve bağımsızlıktan işte bu yüzden asla vazgeçmiyoruz” dedi.

Küçük, hür ve özgür olmanın bu açıdan çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın güven içerisinde büyümesi için Anavatan Türkiye’mizin garantörlüğü bizler açısından elzemdir. Anavatanları olmayan Filistin’de yaşananlar ortadayken bizlerin halen garantörlüğü tartışmaya açmaya çalışan zihniyet ile federasyonu görüşmemiz mümkün değildir. Tıpkı Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın dediği gibi Türkiye olmadan cennete bile girmeyiz.”