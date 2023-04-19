Küçük: “Kesintisiz ve daha ucuz elektrik için çalışıyoruz”

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, hükümetin elektrik konusunda ortaya koyduğu iradenin kesintisiz ve ucuz elektrik olduğunu belirterek bu yönde çalıştıklarını söyledi.

Küçük, Türkiye ile kablo ile elektrik bağlantısına “Havuz sisteminde değiliz Avrupa Birliği buna izin vermez” diyerek karşı çıkanlara yanıt vererek, “Peki biz yıllardır Güney Kıbrıslı ile bağlantı yapıyoruz, elektrik alıp veriyoruz" dedi.

Küçük, geçen günlerde Meclis’ten geçen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve El-Sen’in eylemleri ile ilgili konuştu.

“1975'ten bugüne kadar biz Güney Rum Kesimi’nden elektrik alıp veriyoruz geçen süre zarfında mahsuplaşma yaptık mı yaptık, onlar Avrupa Birliği’nde biz değiliz ama bu dediklerimiz gerçekleşti mi?" diye soran Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Güney ile bağlantımız iki devlet şeklinde var. Türkiye ile de bu yapılabilir, onun için çok uzağa gitmeye gerek yok. Bir de bu pencereden bakarak konuşmak gerekir.” dedi.

-“Başbakanımızın iradesi ucuz ve kesintisiz elektrik yönünde”

Kıb-Tek’e yatırım yapmanın sadece jeneratör almaktan ibaret olmadığını belirten Küçük, “Benim babam Kıb-Tek emeklisiydi. O zamandan beridir Kıb-Tek ile ilgili her şeyi biliyorum. Dünyada artık yeri olmayan elektrik kesintilerini biz halen konuşuyoruz. Başbakanımızın ortaya koymuş olduğu irade net olarak şudur: Halkın arz güvenliği anlamında kesintisiz enerjiye ulaşması ve düşük maliyet ile bu sorunu olduğu gibi ortadan kaldırmaktır, bu nettir. Bizler bunun için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

- “Su gibi elektrik konusu da çözülecek”

Halka rağmen yapılacak her mücadelenin başarısızlıkla sonuçlanacağının altını çizen Küçük, “Sendikaya ve Kıb-Tek’e ihtiyaç vardır. Ancak elektrik konusu da su gibi elzemdir. Daha önce nasıl su sorunu iktidarımız döneminde kökten çözüldüyse elektrik konusunda da halkın mağduriyetleri giderilecektir.” ifadelerini kullandı.