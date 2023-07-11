Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Parti içi çekişmeler, kurultaylar ve ülke içi seçimler, gelişim sürecinin ertelenmesine hizmet eder. Bizim sorumluluğumuz şu an istikrar temelinde icatlarımızı hayata geçirmektir. Aile içinde olan hesaplaşma, günü ve saati geldiğinde sandıklar kurularak yapılmalıdır” dedi.

UBP Milletvekili Hasan Küçük yaptığı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in ortaya koyduğu iradenin parti bütünselliğini sağlama yönünde olduğuna dikkat çekerek, “Ülkenin ve partinin menfaatleri doğrultusunda kendisine desteğimi beyan etmekle beraber partide birliği sağlaması da son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

Küçük açıklamasına şöyle devam etti:

"Ülkemizde çok daha önemli ve öncelikli yapılması gereken, halkın ihtiyacı olan istikrardır. Bu istikrarın hem UBP de hem ülkede olması gerekir. Bu istikrar ile birlikte içinden geçtiğimiz ve tüm dünyada etkili olan zorlayıcı ekonomik süreci aşabileceğimizi düşünüyorum."

-“Sonuç odaklı siyaseti şekillendirmeliyiz”

UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, Türkiye’nin 'Yeni Yüzyıl' siyaseti ve Türk dünyası ile yaşanan bütünleşmenin, Doğu Akdeniz’de KKTC’nin gelişip, kalkınmasında önemli bir güç olduğuna işaret ederek, bu gücün doğru kullanılarak, sonuç odaklı siyaset ile şekillendirilmesi halinde hem ekonomik, hem siyasi olarak hak edilen yere gelinebileceğine inanç belirtti.

Küçük sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’ın yapacağı ziyaretin ardından Anavatan Türkiyemizin Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın adaya gelecek olması bizler için çok değerledir. Somut projelerle bu ziyaretin taçlanacak olması KKTC’nin statüsünü artırma yönünde hayata geçireceğimiz adımlar açısından çok değerlidir. Sadece ekonomik değil, siyasi ve sosyal alanda da bizlerin gurur kaynağı olacak bir ziyaret gerçekleşecektir. Kendimi siyaseten devletime adayan bir kişi olarak sürekli gelişim içerisindeyim. Özellikle siyasal alanda kazandığımız tecrübe ve birikimlerle halkımızın da bizlerden beklentileri artmaktadır. Bizler de bu beklentileri eksiksiz yerine getirmek için mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."