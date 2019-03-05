Küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödemeye başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-31 Ocak devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödemeye başladı.



SÜTEK’ten yapılan açıklamada, bahse konu dönemde Kuruma süt veren 776 üretici için toplam 15 milyon 432 bin TL’lik ödemenin üretici hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.