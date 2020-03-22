Kudret Özersay: “Sevdiklerimize sıkı sıkıya sarılma zamanı”

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, İskele’de bir spor salonunda misafir edilen Suriyeli mültecileri ziyaret etti.

Savaştan kaçan ve yaşam mücadelesi veren mültecilere görüşen Özersay, İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a gelen öğrencilere de atıfta bulunarak, yaşanan süreçle ilgili “Birlik olup sevdiklerimize sıkı sıkıya sarılma, dayanışma zamanıdır” mesajı verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay şöyle dedi:

Bu akşam İskele’de bir spor salonunda misafir edilmekte olan Suriyeli mültecileri ziyaret ettim. Bir yıl önce sahillerimize vuran cansız mülteci bedenlerini anımsadım, öyle de böyle de tam bir insanlık dramı... Yersiz yurtsuz kalmak, kök salacak bir ülke bulamamak, hele de küresel bir salgının yaşandığı bir dönemde bir yuva sahibi olamamak... İnsanın dönebileceği, gelip sığınabileceği bir yurdu, memleketi olması ne kadar önemli, değerli...

Bu akşam aynı zamanda Londra’dan gelen ikinci kafile gençlerimizi de karantina altına alınacakları yerlere yerleştirdik.

Bundan sonrası karşımızda duran bu tehlikenin önemini kavrayıp birlik olup sevdiklerimize sıkı sıkıya sarılma, DAYANIŞMA zamanı.