Kuğulu Park'ta şüpheli bavuldan elbise çıktı

Lefkoşa’da bulunan Kuğulu Park alanı içerisinde, bugün 11.30 sıralarında bulunan şüpheli bavuldan elbise çıktı. Polis Basın Subaylığı, söz konusu yerde bir şüpheli bavul ve el çantası bulunduğu ihbarının geldiğini, polis ekipleri tarafından olay yerine gidilerek gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığın belirtti. Açıklamada, "Akabinde, bomba imha ekipleri tarafından şüpheli bavul ve el çantasına müdahale edilmiş olup, içerlerinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.