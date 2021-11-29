Kuir Kıbrıs Aktivistleri, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü

Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ların ayrımcılık, şiddet ve dışlamadan dolayı okulu terk etmek zorunda kaldığını savundu.

Kuir Kıbrıs aktivistleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, görüşmede, Kuir Kıbrıs Derneği aktivisti Doğukan Gümüşatam, eğitim alanında yaptıkları araştırmalarda, LGBTİ+ların eğitim hayatının ilk yıllarından itibaren ayrımcılık, şiddet ve dışlamaya maruz kaldığını, LGBTİ+larda üniversiteyi tamamlayanların yüzde 30, liseyi tamamlayanların yüzde 40 civarında, translarda lise mezuniyeti oranının yüzde 11 olduğunu belirtti.

Gümüşatam, “Okulların yönetim kadroları bu konuda yeterli değil. Üniversitelerde konferans için LGBTİ+ bir konuşmacı getirmek istediğimizde bile bizden temiz kağıdı istiyorlar, birçok sıkıntı çıkartıyorlar. LGBTİ+lara yönelik eşit bir uygulama söz konusu değil” dedi.

Doğukan Gümüşatam, liselerde çok duyarlı ve kendisini geliştiren öğretmenlerin olduğunu fakat bunun tam tersinin de olduğunu iddia ederek hizmet için eğitimin önemine dikkat çekti.

Okullardaki psikolojik danışmanların hem arttırılması gerektiğini savunan Gümüşatam, bazı psikolojik danışmanların çocukları cinsel yönelimlerinden dolayı ailelerine şikayet ettiğini iddia etti ve bunun kabul edilebilecek bir durum olmadığını kaydetti.

OKULLARDA İSTİSMAR

Kuir Kıbrıs aktivisti Ömür Ray ise, “LGBTİ+lara dair istismar var. Birçok kez öğretmenler tarafından çocukların istismar edildiği, ailelerine şikayet edildiğini biliyoruz. Okullardaki hobofobik ve trasfobik şiddet ikliminden kaçabilmek için de okulu terk etmek zorunda kalıyorlar” dedi.

Kuir Kıbrıs aktivisti Derviş Taşkıranlar ise LGBTİ+ların içinde bulundukları şiddet sarmalının daha fazla adım atılarak dağıtılabileceğini söyledi.