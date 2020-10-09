Kuir Kıbrıs Derneği adaylardan 9'unun “LGBTİ + Dostu Cumhurbaşkanlığı Protokolü”nü imzalamamasını eleştirdi

Kuir Kıbrıs Derneği, “LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı Protokolü”nü, 11 Cumhurbaşkanı adayından sadece ikisinin imzaladığını belirterek, “hayal kırıklığına uğradıklarını” bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, Kuir Kıbrıs Derneği’nin geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarını, hazırladığı LGBTİ+ Dostu Cumhurbaşkanlığı Protokolünü imzalamaya davet ettiği hatırlatıldı.

Protokolü imzalayan Serdar Denktaş’a ve Alpan Uz’a teşekkür edilen açıklamada, “Bununla beraber kalan diğer dokuz adayın LGBTİ+ Mücadelesi için bu denli önemli olan protokolü imzalamamış olmalarından dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradığımızı belirtmek isteriz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Son olarak her daim öncelikler sırasında en sonlara atılan bizler, son birkaç günde gerçekleşen gelişmeleri de adayların protokolü imzalamamasının bahanesi olarak kabul etmeyeceğimizi de vurgulamak isteriz.” denildi.