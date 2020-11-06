Kuir Kıbrıs Derneği "Birlikte Daha Güçlü Projesi"ni tanıttı

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Birlikte Daha Güçlü Projesi’ kapsamında LGBTI+ toplulukların sosyo-ekonomik engelleri aşması adına çalışmalar yapılacak.

ILGA Europe (ILGA-EU) tarafından LGBTI+ toplulukları için sosyo-ekonomik engelleri aşması için “Geride Kimse Kalmadı” Fonu kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen ‘Birlikte Daha Güçlü Projesi’ İnsan Hakları Evinde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla tanıtıldı.

Basın açıklamasını okuyan Melek Gürpınar, Kuir Kıbrıs Derneği ve faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

Gürpınar, Ağustos ayında başlayan Birlikte Daha Güçlü Projesi’nin ILGA Europe (ILGA-EU) tarafından LGBTI toplulukları için sosyo-ekonomik engelleri aşması için “Geride Kimse Kalmadı” Fonu kapsamında finanse edildiğini ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Projenin, sosyo ekonomik problemler yaşayan savunmasız olan LGBTI+ bireylerin mücadelesine katkı yapmayı amaçladığını söyleyen Gürpınar, farkındalığı artırmayı, sosyo ekonomik yönden savunmasız olan LGBTI+ toplulukların konumunu güçlendirmek için mücadele eden derneğe katkı sağlamayı, savunmasız durumda olanların sesinin yükseltilmesi için kapasitenin artırılmasını hedeflediğini belirtti.

Proje kapsamında hayata geçirmeyi hedefledikleri aktiviteleri de anlatan Gürpınar, LGBTI+ bireylerin istihdam erişim haritası hazırlanması ve raporunun yayınlanması, savunuculuk planı eğitimi verilmesi, sivil toplum örgütü ve sendikalara ziyaretlerin planlandığını söyledi.