"Külliyeye Hayır Platformu" basın açıklaması yaptı

Külliyeye Hayır Platformu, 12 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da “Külliyeye Hayır” yürüyüşü düzenleyecek.

Platform, izinsiz, kaçak ve Anayasaya aykırı olduğunu” öne sürdüğü ve "Küllliye"olarak tanımladığı "Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi" inşasının durdurulmasına yönelik yargıya başvurarak, dava dosyalayacağını açıkladı.

Külliyeye Hayır Platformu çatısı altında bir araya gelen örgütler bugün KTAMS 50. Yıl Salonu’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Platform adına Ali Yöney, basın açıklamasını okuyarak, “Külliyeye Hayır Platformu çatısı altında bir araya gelen demokrasi ve çözüm yanlısı güçler olarak yurdumuza, irademize, kültürümüze, yaşam tarzımıza, doğamıza sahip çıkmak ve bu topraklarda eşit, adil, çağdaş, demokratik ve özgürlükçü bir yaşamı olanaklı kılmak için külliyeye hayır diyoruz” diye konuştu.

Yürüyüşe kadar olan süreçte platformun eylem ve etkinliklerle halkın katılmasını ve mücadeleyi birlikte büyütmeyi hedeflediklerini dile getiren Yöney, imza kampanyasını büyütmek ve genişletmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şehir Planlama Dairesi, İnşaat Encümeni ve Lefkoşa Türk Belediyesi ile görüşmeler gerçekleştireceklerini söyleyen Yöney, ilgili kurumlara yetki ve sorumluluklarını kullanmaları için gereken desteğin verileceğini dile getirdi.

Halkın aktif katılımını sağlamak için bölge toplantısı düzenleneceğini belirten Yöney, toplantıları ve saatleri şöyle açıkladı:

“Güzelyurt-Lefke bölge toplantısı 5 Kasım Cumartesi saat 18.00, İskele bölge toplantısı 7 Kasım Pazartesi saat 19.00, Gazimağusa bölge toplantısı 9 Kasım Çarşamba 19.00, Girne bölge toplantısı 10 Kasım Perşembe saat 19.00”

Külliye Hayır Platformu şu örgütlerden oluşuyor:

“Bağımsızlık Yolu, BKP,Baraka Kültür Merkezi, CTP, ÇAĞ-SEN, DEV-İŞ, DAÜ-SEN, EL-SEN, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Kamu Emekçileri Sendikası, KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, Kıbrıs Türk Barış Derneği, Mağusa İnisiyatifi, Sol Hareket, Turizm Emekçileri Sendikası, TDP-TKP, YKP, Yeşil Barış Hareketi”