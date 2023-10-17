Kültür Dairesi, Bakü’de sergi açtı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, “XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi” ile “Geleneksel Kıbrıs Türk Kıyafetleri Sergisi”ni Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sergiledi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin, cumhurbaşkanı, başbakan ve başbakan yardımcısı düzeyinde bulunduğu, Azerbaycan’da düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Günleri” çerçevesinde, Başbakan Yardımcılığı'na bağlı Kültür Dairesi'nin de Kıbrıs Türk fotoğrafçılarının başarılı çalışmaları ile geleneksel Kıbrıs Türk kıyafetlerini gururla sergilediğini ifade etti.

Zaimağaoğlu, yazılı açıklamasında, Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni Ceyhan Özyıldız sorumluluğunda iki ayrı mekanda hazırladıkları sergilerin ilkinin KKTC Kültür Günleri’nin açılışı kapsamında, 13 Ekim tarihinde Bakü Hilton Otel’de gerçekleştirildiğini kaydetti.

Zaimağaoğlu, bu sergide XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin, sadece Kıbrıs’ta çekilmiş fotoğraflardan oluşan, “Benim Şehrim Lefkem” ile “Mimari: Ahmet Vural Behaeddin Eserleri” kategorilerinde yer alan fotoğraflara yer verdiklerine dikkat çekti.

Zaimağaoğlu, Bakü’de izleyicilere sunulan Geleneksel Kıbrıs Türk Kıyafetleri sergisinin küratörlüğünü Kültür Dairesi’nin Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü Değerlendirme Komisyonu Üyesi Ayhan Bıçaklı’nın yaptığını belirterek, sergide, 50 yıl ve üzerine tarihlendirilen, 12 adet orijinal geleneksel Kıbrıs Türk kıyafetinin yer aldığını kaydetti.

Kıyafetlerin izleyicilere Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinin modelliği ile interaktif bir şekilde sunulduğunu ifade eden Zaimağaoğlu, sergilenen kıyafetlerin büyük ilgi uyandırdığını kaydetti.

Bakü’de düzenledikleri ikinci serginin, 14 Ekim tarihinde Bakü’deki The Landmark Hotel’de yer aldığını belirten Zaimağaoğlu, burada “XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi”nin 6 kategorisinde yer alan 89 fotoğrafın sergilendiğini ve Geleneksel Kıbrıs Türk Kıyafetleri sergisinin de cansız mankenler üzerinde sunulduğunu kaydetti.

Kıyafetler sergisine özel, tasarımını Kültür Dairesi görevlisi Leman Ünverdi’nin yaptığı, büyük boy bir de katalog hazırladıklarına dikkat çeken Zaimağaoğlu, katalogda Güzelyurt Kültür Evi içinde canlı modellerle çalışılarak çekilen fotoğrafların kullanıldığını belirtti.