Kültür Dairesi bünyesindeki sanat merkezlerinin kalitesini yükseltmek ve yeni sanat merkezi açmak için çalışma başlatıldı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi ve İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nin hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla çalışma başlattıklarını bildirdi.

Daire, bunun yanında yeni kültür-sanat merkezlerinin açılması ve diğer merkezlerle işbirliği içerisinde faaliyetlerin yapılması için girişimde bulunduklarını kaydetti.

Daire’den yapılan açıklamada, Atatürk Kültür Merkezi binasının bakım ve restorasyonunun yapılması için yürütülen çalışmalara ek olarak, merkezin hizmet kalitesinin artırılması için de çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Bunun yanında, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’nin AKM’de açılacak sergilerde küratörlük hizmeti vermek amacıyla görevlendirildiği duyuruldu.

- İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi oda müziği ve resitallere de ev sahipliği yapacak

Açıklamada, yakın zamana kadar sadece sergi salonu olarak hizmet veren İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nin ise oda müziği ve resitallere de ev sahipliği yapacak şekilde geliştirildiği ifade edildi.

Kültür Dairesi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası işbirliğinde şubat ayından başlayarak, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde oda müziği konserleri düzenlenmeye başlanacağı kaydedildi.

Kültür Dairesi işbirliğinde, ülkede faaliyet gösteren kültür sanat evlerinin sayısının ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, bu bağlamda Rüya Reşat Atölyesi için girişimde bulunularak, protokol hazırlandığı ifade edildi.

- Zaimağaoğlu: “Bu merkezlerinin, ülkelerin sanat ve kültüre verdiği önemi gösteren mekanlar olduğu vizyonuyla hareket ediyoruz”

Açıklamada, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun “Kültür Dairesi olarak, kültür sanat merkezlerinin, ülkelerin kültüre ve sanata verdikleri önemi gösteren, devletlerin itibarını yücelten, sanatsal ve anıtsal mekanlar olduğu vizyonuyla hareket ediyoruz” ifadelerine yer verildi.