Kültür Dairesi “Kitap bağışı sizden kahve bizden” sloganıyla kitap bağışı kabul edecek

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi “Kitap bağışı sizden kahve bizden” sloganıyla cuma gününden itibaren Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’de kitap bağışı kabul etmeye başlayacak.

Yeni kurulmak veya geliştirilmek istenen özel kütüphanelere destek olmak amacıyla başlatılacak “Kitap bağışı sizden kahve bizden” etkinliği kapsamında, eylül ayı boyunca perşembe günleri Kültür Dairesi’ne bağlı tüm kütüphanelerde bağışçılara kahve ikram edilecek.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu “Kitap bağışı sizden kahve bizden” etkinliği ile ülkedeki kütüphane sayısını ve kütüphanelerdeki kitap çeşitlerini artırmak amacıyla Kültür Dairesi olarak aracı olduklarını bildirdi.

kurulmak ve geliştirilmek istenen özel kütüphanelere destek olmak amacıyla yola çıktıklarını vurgulayan Zaimağaoğlu, kitap bağışlamak isteyen tüm okurları eylül ayında her perşembe Kültür Dairesi bünyesindeki kütüphanelere kahve içmeye davet etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre adını Baflı Mustafa Gülbahar Efendi’den alan Mustafa Gülbahar Efendi Geleneksel Kıbrıs Türk Kahvesi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik kapsamındaki ilk kitap bağışını Gülnur Sadıkoğlu yapacak.

Mustafa Gülbahar Efendi Geleneksel Kıbrıs Türk Kahvesi’nin Direktörü Gülnur Sadıkoğlu özel kütüphanesinden çocuk kitapları, romanlar ve araştırma kitaplarından yaptığı bir seçkiyi cuma günü Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’de düzenlenecek etkinlikte Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na takdim edecek.