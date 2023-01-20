Kültür Dairesi, Tatar ve Keten’in birer eserini Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu’na kazandırdı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, ülkenin duayen sanatçıları İsmet Tatar ve Osman Keten’in geçen yıl açılan sergilerinde yer alan eserlerinden birer adet alarak, Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu’na kazandırdı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre eserler, İsmet Tatar’ın “Mavide Meditasyon” isimli ve Osman Keten’in “Belirlenmemiş ve Şekillenmemiş Öz” başlıklı sergilerinden alındı.

Sanatçılar İsmet Tatar ve Osman Keten, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret ederek, eserlerini teslim etti.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu konuyla ilgili açıklamasında, İsmet Tatar’ın, el yapımı kağıt üzerine, soyut Cyanotype baskı tekniği ile yaptığı, son dönem eserleri arasında yer alan, 2022 yılında çalıştığı bir eseri ile Osman Keten’in, 2013 yılında kavramsal sanat alanında karışık teknikle yaptığı bir eserinin Kültür Dairesi tarafından alındığını belirtti.

Kültür Dairesi’nin, ülke sanatının gelişmesine ortam sağlamak görevinin yanı sıra ülke sanatını gelecek nesillere ulaştırarak, geleceğe taşınmak anlamında da önemli bir görevi bulunduğunu vurgulayan Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin bütçe imkanları çerçevesinde sanatçıların eserlerini satın alarak, KKTC Sanat Koleksiyonu’na kazandırdığını kaydetti.

Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’ni ziyaret eden sanatçılara teşekkür ederek, çalışmalarıyla KKTC’nin adının sanat dünyasında üst sıralarda anılmasına hizmet ettiklerini ve Kıbrıs Türk halkını gururlandırdıklarını ifade etti.

-Tatar

İsmet Tatar da, Kültür Dairesi’nin yakın zamanda başlattığı başarılı çalışmaları takip ettiğini belirterek, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu tebrik etti.

-Keten

Osman Keten ise, sanatçıların, atölyelerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ancak önemli olanın bu çalışmaların toplumsal bilince ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, Kültür Dairesi’nin son zamanlarda bunu çok iyi yaptığını belirtti.