Kültürel İşbirliği Protokolü onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı.

AMCAOĞLU: “BU ANLAŞMAYI İNANARAK VE GURUR DUYARAK MECLİS’E GETİRDİM”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, tasarıyla ilgili konuşmasına anlaşma sürecinin TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in bakanlığı döneminde başladığını söyleyerek başladı ve anlaşmanın altında bir çapanoğlu aranmaması gerektiğini belirtti.

İnanarak ve gurur duyarak bu anlaşmayı Meclis’e getirdiğini söyleyen Amcaoğlu, sanatçılara bütçede ayrılan tutarla ülke kültür sanatının yaşatılamayacağına yapılan konuşmalarda dikkat çekilmemesinin trajik olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin KKTC kültür sanatını dünyaya açmak için maddi imkan sağladığını anlatan Amcaoğlu, istenip yapılamayanların bu protokolle hayata geçeceği kaydetti.

Olgun Amcaoğlu, tiyatro binasını yeniden hayata geçirmek için uğraştıklarını, ülkenin kültürünü ve sanatçısını önemsediklerini vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, kendisine teslimiyetçi bir duruşu varmış gibi suçlamalar yapılamayacağını ve sürekli milliyetçilik dersi verilemeyeceğini söyledi.

SANER: “ASKERLER SIRAYLA İZNE ÇIKARILIYOR”

Başbakan Ersan Saner de kürsüye çıkarak hem dünkü hem bugünkü konuşmalara yanıt verdi. Bu gibi protokoller imzalanırken kimsenin Kıbrıs Türk halkının özgün kişiliğinden taviz vermediğini söyleyen Saner, amacın Kıbrıs Türk kültür sanatına destek vermek olduğunu belirtti.

Mükellef askerlerin izine çıkmaması konusunda Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’yla dün görüştüğünü belirten Başbakan Saner, askerlerin sıralı şekilde izne çıkarıldığı bilgisini aldığını açıkladı.

Başbakan Saner, PCR test süreçleri nedeniyle izine çıkabilme aralığının uzadığını kaydetti.

Turizm emekçilerinin eylemine de işaret eden Saner, pandemi sürecinin tüm dünyada ilk kez tecrübe edildiğini belirtti ve tüm dünyada hem ekonomilerin hem sağlık sistemlerinin çok ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

“YAPILABİLECEKLERİ MASAYA YATIRDIK”

Ekonomik tedbirler konusuna da değinen Saner, hem turizm hem eğitimde yapılabilecekleri masaya yatırdıklarını söyledi.

“6 BİN 395 ÖĞRENCİ GELDİ”

Atılan adımlar sayesinde 6 bin 395 öğrencinin adaya geldiğini söyleyen Saner, bunu ekonomiye katkısı olduğunu ifade etti.

Turizm açısından da çift aşılı ya da hastalığı geçirip antikor oluşturmuş kişilerin adaya gelmesiyle ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun görüşlerinin alındığını anımsatan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin konuyu değerlendirdiğini anlattı.

Yunanistan ve GKRY’nin, KKTC kadar aşılama yapmamışken bile, çift aşılı kişileri ülkeye kabul etme hazırlığı yaptığına işaret eden Saner, KKTC’nin bunu da dikkate alması gerektiğini kaydetti.

Saner, yeni aşılar geldikçe aşılamaların süreceğini de ifade etti.

Başbakan Saner, sahte bilançolar konusunda Merkez Bankası’yla görüştüğünü ve gerekli adımların atıldığını öğrendiğini söyledi.

Bir soru üzerine Saner, gelen 20 bin doz aşının, ikinci doz olarak kullanılacağı bilgisini aldığını belirtti.

ÜSTEL: “ASTRAZENECA AŞILAR AB’NİN UYARISIYLA DURDURULDU”

Astra Zeneca aşısı konusundaki soruya istinaden yerinden söz alan Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise dün gece 21.00’de AB yetkililerinin aşılamanın durdurulması gerektiği bilgisi verdiğini ve Astrazeneca aşılamayı durdurduklarını açıkladı.

Konuşmasını sürdüren Başbakan Saner, Ekim’de ödenmesi gereken 1,500 TL yardımlar konusunda ise hükümetin göreve geldiği tarihi anımsattı, kontroller yapılır yapılmaz ödemelerin yapılacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı madde madde okundu ve tasarının tamamı oylanarak 25 kabul 10 ret 4 çekimser oyla, oyçokluğuyla kabul edildi.