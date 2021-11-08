Kültürel Miras Komitesi’ne Europa Nostra ödülü bugün takdim edildi

Kültürel Miras Alanında Özverili Hizmetler kategorisinde Europa Nostra ödülüne laik görülen iki taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne sertifikası ara bölgede düzenlenen törenle bugün takdim edildi.

Ara bölgedeki törene Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Constantinos Yiorkadjis ve bazı büyükelçiler de katıldı. Törende, ayrıca törenin yer aldığı Dayanışma Evi’ne monte edilen Europa Nostra plaketinin açılışı yapıldı.

Europa Nostra Özverili Hizmetler Kategorisinde, uzun sürede kültürel mirasın korunması için hizmet veren organizasyon veya kişilerin çalışmaları değerlendiriliyor. Avrupa’da en çok temsilciye sahip örgüt kabul edilen Europa Nostra AB kurumlar ile sivil toplum arasında bir köprü görevini yürütüyor.

Birleşmiş Milletler himayesindeki iki taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi 2008’den bu yana, Kıbrıs’ın her yerinden arkeolojik, dini, toplumsal ve tarihi öneme sahip çok sayıdaki kültürel miras varlığını restore etti. Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmalarında bugüne kadar 88 proje tamamlandı ve bu projelerde 7 bin kişi yer aldı.

TUNCAY

Törende İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, altmış yıldır devam eden Kıbrıs’taki anlaşmazlık için Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin diyalog ve işbirliği için bir umut ışığı olabileceğini kaydetti. Tuncay, tek taraflı yaklaşımların ne iki taraf arasındaki güvenin gelişmesine, ne de kültürel mirasın korunmasına yardımcı olduğunu, ancak mevcut iş birliğinin devamı halinde daha çok başarı hikayesi yazacaklarına inandığını belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUM ÇABA SARF ETMELİ

Tuncay, “Uluslararası toplum bu iş birliğini korumak için ortaya bir çaba koymalı. Komite tarafından oluşturulan bu çalışma ortamına katkıda bulunulmalı ve iki tarafa da eşit yaklaşmalı” dedi.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmalarına 14 yıl önce başladığını, bu noktaya gelmenin kolay olmadığını belirten Tuncay, “Karşılıklı güven ve işbirliği ortamı yaratıp birlikte çalışmayı başardık” şeklinde konuştu.

Tuncay konuşmasında iki tarafın liderleri ve katkı koyan tüm kesimlere teşekkür etti.

HADJİDEMETRİOU

Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Takis Hadjidemetriou, Europa Nostra ödülünün “Kıbrıs’ın bir kültür adası olduğu ve insanların kültürel mirasa olan ilgilerinin” bir göstergesi olduğunu söyledi.

Başarıyı, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum ekipleri arasındaki güven ve dürüstlüğe borçlu olduklarını kaydeden Hadjidemetriou, Kıbrıs’ta konservasyon çalışmalarının daha derin bir önemi bulunduğunu belirtti. Hadjidemetriou, trajedi ve çatışma yaşayan bir ülkede, Kıbrıs’taki konservasyon çalışmalarının geçmişte oluşan ayrıkların tekrar düzeltilmesi çabası olduğunu kaydetti.

ZAMBARTA

Komite çalışmalarının en büyük finansmanı sağlayan Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilcisi Myrto Zambarta, yaptığı konuşmada, iki toplum arasında yakınlaşma ve güven arttırıcı çalışmalarda Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin kilit niteliğinde olduğunu vurguladı.

Zambarta, “Komitenin çalışmalarıyla kültürel mirasın, barış, işbirliği ve yakınlaşma ortamı oluşturmak için güçlü bir araç olabileceği görüldü” dedi.

Avrupa Birliği’nin bugüne kadar komitenin çalışmaları için 20 milyon Euro harcadığını kaydeden Zambarta, kültürel miras üzerindeki çalışmaların gelecek açısında umut verdiğini kaydetti.

KHAYDAROV

UNDP adına konuşan Jakhongir Khaydarov, ödülün hak edilen bir ödül ve kültürel mirasın korunması için yorulmadan verilen mücadelenin göstergesi olduğunu belirtti.

Khaydarov, kültürel miras üzerinde yürütülen çalışmaların işbirliği için fırsatlar yarattığını ve var olan işbirliklerini güçlendirdiğini ifade etti.

DORATLI

Europa Nostra üyesi Naciye Doratlı ise konuşmasında, bugünkü çağda kültür ve kültürle ilgili faaliyetlerin, en etkili yumuşak güç olduğunu anlattı.

Doratlı, UNESCO belgelerinde, Kültürel Diplomasinin toplumlar arası köprü kurulmasına, kültürel farklılıklara olumlu bir bakış açısı yaratılmasına yardımcı olduğuna işaret edildiğini kaydetti.

VASSİLOU

Europa Nostra Kıdemli Başkan Yardımcısı Androulla Vassilou, jürinin 15 başvurudan 3 örgüt ve bir bireyin çalışmalarına ödül verdiği Europe Nostra’nın Kültürel Miras Teknik Komitesi’ni oy birliğiyle 10 bin Euro’luk ödüle ve Grand Prix ödülüne layık gördüğünü belirtti.

Vassilou, ödülü verirken, “Farklı kültürlere ait insanların farklılıklarını üstesinden gelebileceği ve kültürel mirasın insanları birleştiren bir yapışkan olduğu” mesajını vermek istediklerini kaydetti.