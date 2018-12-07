Kültürel Miras Teknik Komitesinden yeni yayın

Kültürel Miras Teknik Komitesi yeni yayını “2008-2018 Ortak Mirasımız İçin 10 Yıl Birlikte Çalışma”yı çarşamba günü tanıtıyor.



BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan açıklamaya göre, ara bölgedeki Chateau Status Restoran’da gerçekleşecek tanıtım saat 12.30’da başlayacak.



Etkinlikte, komite üyeleri Ali Tuncay ve Takis Hacidimitriu ile Avrupa Komisyonu’ndan Kjartan Björnsson ve BM Kalkınma Programı Ofisi Sorumlusu Tiziana Zennaro yapılan çalışmalar ve gelecekle ilgili planları hakkında konuşma yapacak