Kumyalı'da rahatsızlanan şahıs kurtarılamadı

Kumyalı Arpa siloları bölgesinde rahatsızlanmış şekilde bulunan Kumyalı'da sakin Fikri BAĞRIKARALI (E-37) kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.