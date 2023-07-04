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Kumyalı'da rahatsızlanan şahıs kurtarılamadı
Kıbrıs
04 Temmuz 2023 Salı 18:10
Kıbrıs Genç Tv
Kumyalı Arpa siloları bölgesinde rahatsızlanmış şekilde bulunan Kumyalı'da sakin Fikri BAĞRIKARALI (E-37) kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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