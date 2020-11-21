Kumyalı’da trafik çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12:45 sıralarında, İskele – Karpaz Anayolunun, Kumyalı 2. Kavşağı yakınlarında, Gazimağusa’da sakin Hüseyin ÖZGÜVEN (E-75), yönetimindeki NP 426 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yeni Erenköy’de sakin Hasip BABİLİ (E-29) yönetimindeki DV 485 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Çarpışma sonucunda NP 426 plakalı araç sürücüsü Hüseyin ÖZGÜVEN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Yaralanan DV 485 plakalı araç sürücüsü Hasip BABİLİ ise ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 16:19