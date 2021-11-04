ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Kuraklık ödemeleri yapıldı
Kıbrıs
04 Kasım 2021 Perşembe 12:58
Kıbrıs Genç Tv
Maliye Bakanlığı, kuraklık ödemesinin yapıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Genel Tarım Sigortası Fonu’na kuraklık ödemesinin yapılması amacıyla 40 milyon TL aktarıldığı bildirildi.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Meclis bir kez daha nisaba takıldı
Kıbrıs
Ülkeden polisiye haberler
Kıbrıs
“Grip ve covid 19 aynı anda bulaşması halinde hayati tehlike oluşturabilir.. Aşılarınızı düzenli yapın”
Kıbrıs
DAÜ’de Koop Market hizmete girdi
Kıbrıs
Koronavirüs nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
DAÜ’de Koop Market hizmete girdi
Girne'de kesinti
Sis bekleniyor
Yazar Sevil Emirzade, yeni kitabını tanıttı
TKP- Yeni Güçler'den açık pazara ziyaret
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ABBASOĞLU Eczanesi
Tel: 0392 227 16 64
Lefkoşa
AHMET MISIRLI ECZANESİ
Tel: 0392 223 93 93
Lefkoşa
ÖZTEKİNER ECZANESİ
Tel: 03922280508
Girne
GÜNDAL ECZANESİ
Tel: 03928160543
Girne
GÜVEN ECZANESİ
Tel: 03928152409
Girne
ŞİFALI ECZANESİ
Tel: 0533 846 33 30
Gazimağusa
ADA ECZANESİ
Tel: 03923653130
Gazimağusa
ASLI EREN ECZANESİ
Tel: 0392 366 47 47
Güzelyurt
SEVİL ECZANESİ
Tel: 03927143591
İskele
SELİN ECZANESİ
Tel: 0392 371 28 56
Lefke
İLKSEN ECZANESİ
Tel: 03927278240
Facebook
44.6B
Twitter
7.7B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE