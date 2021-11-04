Kuraklık ödemeleri yapıldı

Kuraklık ödemeleri yapıldı
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 Maliye Bakanlığı, kuraklık ödemesinin yapıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Genel Tarım Sigortası Fonu’na kuraklık ödemesinin yapılması amacıyla 40 milyon TL aktarıldığı bildirildi.

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