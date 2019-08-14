Kurban Bayramı bugün sona eriyor

İslam dünyasının iki bayramından biri olan dört günlük Kurban Bayramı'nın bugün son günü.

Bayram çerçevesinde, dün Din İşleri Başkanlığı’nın organizesiyle Güney Kıbrıs’taki Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirildi.

Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik düzenlenen açık görüş programı bugün de devam edecek.

Hükümlü ve tutuklular, 09.00 ile 16.30 saatleri arasında, yakınları ile önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı buluyor.

Başta Polis Genel Müdürlüğü olmak üzere kurum ve kuruluşların aldığı önlemler de devam ediyor.

Polisin, şikâyet ve yardım taleplerini değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarıyla kesintisiz 24 saat halka hizmet veriyor.