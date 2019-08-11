Kurban bayramı mesajları

Siyasi parti, dernek ve birlikler halkın Kurban Bayramını kutladı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Milli ve kültürel değerlerimizin yoğun olarak hissedildiği kardeşlik duygularımızın pekiştiği bu özel günleri anlamına uygun bir şekilde yaşamak ve yaşatmak hepimizin üzerine düşen görevlerdendir” dedi.

Bayramların toplum olarak birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının en yoğun yaşandığı sevgi, saygı ve hoşgörünün zirveye çıktığı en önemli günlerden olduğuna işaret eden Arıklı, tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayram’ını kutladı, vatana millete ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği de, Kurban Bayramının ülke ve vatandaşlar için sağlık mutluluk bütünlük ve bol kazanç içinde olmasını dileyerek, halkın bayramını kutladı.

Kıbrıs Türk Şoförler Birliği de, “kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni eder, halkımıza ve tüm şoför arkadaşlarımıza kazasız bir bayram dileriz” dedi.

Hazine Çalışanları Sendikası da, tüm üyelerinin, halkın ve tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramını kutlayarak, tüm dünyada şiddet, terör ve savaşların son bulması temennisinde bulundu, sağlıklı, sevgiyle, mutlulukla, hoşgörüyle, barış ve huzur içinde günler diledi.

