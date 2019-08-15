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Kurban Bayramı trafik bilançosu açıklandı

Kurban Bayramı trafik bilançosu açıklandı

4 günlük Kurman Bayramı süresince ülke genelinde 41 trafik çarpışması meydana geldi.

Trafik çarpışmalarında toplam 13 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 11-14 Ağustos tarihleri arasında yaşanan çarpışmaların 8’i Lefkoşa, 14’ü Gazimağusa, 15’i Girne, 2’si Güzelyurt ve diğer 2’si de İskele’de gerçekleşti.

Trafik kazaları ölümle sonuçlanmazken, meydana gelen çarpışmalarda  13 kişinin yaralandığı açıklandı…

Polis Basın Subaylığı, trafik'te 34 hasarlı araç  yaşanırken, yapılan kontrollerde 21 araca el konulduğunu, 4 kişinin de tutuklandığını açıkladı.

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