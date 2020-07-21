Kurban bayramında destek çağrısı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kurban Bayramında bağışların vakfa yapılarak, kanser sürecindeki çocukların tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok ihtiyacına destek olunması çağrısı yaptı.

Vakıf açıklamasında, “Kurban Bayramı’nda Kemal Saraçoğlu Vakfı miniklerine ve ailelerine umutlar armağan etmek istiyorsanız, siz de bağışlarınızı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na yapabilirsiniz” denildi.

Bağışların banka hesap numaraları ile www.kemalsaracoglu.org adresinden online olarak Atatürk Meydanı No:20 Mahkemeler Karşısı/Lefkoşa’da bulunan vakıf binasına giderek veya +90 (392) 227 0616-17 veya +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personeline ulaşarak gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesapları şöyle:

“Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 12-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası 6818-562400 (IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00) , Yakındoğu Bankası 10-304-0000003598.”