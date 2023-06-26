Kurban Bayramı’nda Ercan Havalimanı’nın trafiği yoğun olacak

Ercan Havalimanı, Kurban Bayramı süresince özel uçaklar hariç, 471 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı KKTC’deki bayram tatilini kapsayan 27 Haziran 2023 ile 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında 236 geliş ve 235 de giden uçağa ev sahipliği yapacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Türkiye’den KKTC’ye yolcu akını olması yönünde beklenti olduğu belirtilen açıklamada, T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm önlemleri aldığı vurgulandı.

Bayramın son günü 88 uçak

Havalimanında en fazla yoğunluğun pazar günü yaşanacağı belirtilen açıklamada, bayramın son gününe denk gelen pazar günü Ercan Havalimanı’nın 44 geliş ve 44 dönüş olmak üzere 88 uçağa hizmet vereceğini kaydetti.

27 Haziran 2023 ile 2 Temmuz 2023 arasında Ercan Havaalanı’na yönelik 471 uçuş yapılması beklendiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“27 Haziran’da 36 geliş 35 gidiş, 28 Haziran’da 36 geliş 37 gidiş, 29 Haziran’da 41 geliş 40 gidiş, 30 Haziran’da 41 geliş 41 dönüş, 1 Temmuz’da 38 geliş, 38 dönüş ve tatilin son günü olan 2 Temmuz Pazar günü ise 44 geliş 44 dönüş uçak seferi yapılması bekleniyor.”

Özçelik: Yoğun uçak ve yolcu trafiğine karşı tüm önlemlerimizi aldık

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Kurban Bayramı dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanacak yolcuların rahatlığı için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Ercan Havalimanı’nda bayram trafiğinin çok yoğun geçeceğini kaydeden Özçelik, havalimanını kullanacak misafirlere iyi hizmeti sunmaya özen göstereceklerini ifade etti.

Ercan’a 6 günde 236 geliş, 235 gidiş toplam 471 uçağa hizmet verileceğini ifade eden Özçelik, bayramda en yoğun günün 88 uçak ile bayramın son günü olan Pazar günü yaşanacağını belirtti.

Özçelik, Kurban Bayramı boyunca yoğun bir trafik bekledikleri için bayram öncesinde Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AnadoluJet Hava yolları, Fly Kıbrıs Hava Yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık, Gümrük Dairesi ve Değirmenlik Belediyesi ile koordinasyonun yapıldığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Özçelik, “Kurban Bayramı olmasından dolayı bir çok vatandaşımızın yanı sıra öğrencilerin okullarının tatil olması nedeniyle tatillerini yurt dışında geçirmeyi seçmesi neticesinde sadece geliş değil, gidişlerde de yoğunluk olacaktır. Bu konuda gerekli önlemleri de almış bulunmaktayız. Bu vesile ile tüm halkımıza sevdikleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun” dedi.