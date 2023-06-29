Kurban Bayramı’nda ikinci gün...

Bugün Kurban Bayramı’nın ikinci günü. Vatandaşlar bugün de aile büyüklerini ve sevdiklerini ziyareti sürdürüyor. Bazı vatandaşlarsa bunaltıcı sıcak nedeniyle bayram tatilinin tadını deniz kenarında çıkarıyor; karavanları taşıyan araçların yoğunluğu şehirlerarası trafikte göze çarptı.

Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için önlemler alınırken, vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollüyken araç kullanmaması” çağrısı yapıldı.

Polisin açıklamasına göre, dünden bu yana ülke genelinde meydana gelen kazalar yaralanmayla ve maddi hasarla sonuçlandı.

-Hekimlerde, sağlığa dikkat çağrısı

Bazı hekimler de sosyal medya hesapları üzerinden sağlıklı beslenmeyle ilgili hatırlatmalarda bulunarak, özellikle diyabet, tansiyon ve kalp hastalarını aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli gıdalar tüketmemesi konusunda uyardı.

-Sıcak hava etkili...

Meteoroloji Dairesi, bayramda havanın genellikle açık az bulutlu; en yüksek hava sıcaklığının, genellikle iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 29 – 32 derece dolaylarında seyredeceğini, rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Ercan Havalimanı'nın, Kurban Bayramı süresince özel uçaklar hariç, 471 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.

-6 günlük tatil pazartesi iş başı yapılmasıyla bitecek

4 günlük Kurban Bayramı cumartesi sona erecek. Kamuda arife günün de idari tatil verilmesiyle, 6 günlük tatil, 3 Temmuz pazartesi iş başı yapılmasıyla sona erecek.