Kurtuluş Lisesi’nde “Kan Ver Kurtuluşum Ol” sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi

Kurtuluş Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve okul aile birliği kan bağışının önemini vurgulamak ve ülkede ihtiyaç duyulan bu hayat kaynağının karşılanmasını sağlamak amacıyla “Kan Ver Kurtuluşum Ol” sloganıyla etkinlik düzenledi.

Kurtuluş Lisesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kızılay ile iş birliğinde okul avlusuna kurulan kan bankası aracılığıyla gönüllülerden 60 ünite kan toplandı.

Bunun yanında, Kurtuluş Lisesi öğrencileri, Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinde organ nakli için toplam 50 yetişkinden taahhütname kabul etti.

İlik nakli için de Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile iş birliği yapan öğrenciler, 18-45 yaş aralığında donor olmak isteyen 19 kişiye test yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde gençlere yönelik “İyilikte Yarışalım” temalı sosyal sorumluluk proje yarışması kapsamında yürütülen kampanyada, öğrenciler, elde edilen gelirin başta deprem bölgelerinden gelen öğrencilerin ihtiyaçları olmak üzere, okul gereksinimlerinde kullanılmak üzere yiyecek-içecek satışının yapıldığı bir kermes düzenledi.

Etkinliklere, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, diğer yetkililer ve Güzelyurt halkı katıldı.

Kurtuluş Lisesi okul yönetimi ve okul aile birliği, insanlar için hayat kaynağı olan kan bağışını geleneksel hale getirerek, bundan sonra her yarıyıl tatilinin sonrasında tekrarlamayı kararlaştırdı.