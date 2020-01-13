Kurucu Cumhurbaşkanımızı törenle andık

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 8’inci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa’da Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

TMT Anıtı’nda saat 10.08’de başlayan törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, diğer askeri erkan, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile kurum kuruluş temsilcileri de katıldı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ailesi de törende hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, bayraklar önce göndere çekildi ardından yarıya indirildi. TMT Anıtı’na çelenklerin sunulması sonrasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Anıt Özel Defterini imzalayarak, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Törende sirenler de çalındı.



AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1960 yılında ortaklık devleti olarak kurulan devletin, Rum tarafınca gasp edilerek Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası hukuk bağlamında statüsü olmayan bir konumda bırakılmasının meşru olmadığı gibi adil de olmadığını vurgulayarak, bu nedenle eşitlikten, özgürlükten ve güvenlikten taviz vermeden iki kurucu devletli, siyasal eşitliğe dayalı, iki kesimli federal bir yapılanma için uğraşlarını sürdürdüklerini söyledi.

Akıncı, “Hiç kimsenin bize haklarımızı altın tepside sunmayacağının bilincindeyiz. Meşru haklarımızı yine elbirliği ile bu kez diplomasi alanında mücadele ederek elde edeceğiz. Eminim ki, Kıbrıs Türk halkı olarak, geçmişin birikimleriyle bugünün dinamizmini harmanlayarak bu adada hak ettiğimiz koşullarda yaşamayı başaracağız” dedi.

“ÇOK ÇALKANTILI BİR DÖNEMDE HALKINA SİYASAL ÖNDERLİK YAPMIŞ ÖNEMLİ BİR KİŞİLİK”

8. yılında saygı ile anılan Rauf Raif Denktaş’ın çok çalkantılı bir dönemde Kıbrıs Türk halkına siyasal önderlik yapmış önemli bir kişilik olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasını söyle sürdürdü:

“Toplumların yaşamına yön veren liderler vardır. Bu liderleri yaşadıkları dönemin koşullarından ayrı olarak değerlendirmek mümkün değildir. Onların siyasetini ve kararlarını etkileyen içinden geçilmekte olan dönemin tarihsel koşullarıdır. Rauf Denktaş o tarihsel koşulların belirleyici ihtiyaçlarına göre toplumuna hizmet amacıyla biçimlendirilmiş bir siyasetin uygulayıcısı oldu.”

Bu siyasetin temel niteliğinin “Rumların Enosis hedeflerinin karşısında durmak ve bunun gerçekleşmemesi için içeride ve dışarıda bitmek bilmez bir enerji ile mücadele etmek” şeklinde özetlenebileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk halkının bu adada varoluş mücadelesindeki en yakın yol arkadaşı Doktor Fazıl Küçük ile birlikte, öncelikle Türkiye’nin ilgisini Kıbrıs’a çekmek için olağanüstü bir çaba ortaya koyduğunu kaydetti.

Doktor Küçük ve Denktaş’ın temel amacının Kıbrıslı Türklerin bu adada eşit bir toplum olarak varlığını sürdürmesi ve bir azınlık konumuna düşürülmesinin önlenmesi olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“HİÇ KİMSENİN BİZE HAKLARIMIZI ALTIN TEPSİDE SUNMAYACAĞININ BİLİNCİNDEYİZ”

“Ne mutlu ki, bu büyük mücadele sonuç vermiştir ve Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda hiçbir zaman Rum Yönetiminin idaresinde bir azınlık olarak yaşamayacaktır. Bu bir gerçek olmakla birlikte kuşkusuz yeterli değildir. 1960 yılında ortaklık devleti olarak kurulan devletin Rum tarafınca gasp edilerek Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası hukuk bağlamında statüsü olmayan bir konumda bırakılması meşru olmadığı gibi adil de değildir.

Bu nedenle eşitliğimizden, özgürlüğümüzden ve güvenliğimizden taviz vermeden iki kurucu devletli, siyasal eşitliğe dayalı iki kesimli federal bir yapılanma için uğraşlarımızı sürdürmekteyiz.

Hiç kimsenin bize haklarımızı altın tepside sunmayacağının bilincindeyiz. Meşru haklarımızı yine elbirliği ile bu kez diplomasi alanında mücadele ederek elde edeceğiz.

Eminim ki, Kıbrıs Türk halkı olarak, geçmişin birikimleriyle bugünün dinamizmini harmanlayarak bu adada hak ettiğimiz koşullarda yaşamayı başaracağız. Zor koşullarda toplumumuza liderlik ve rehberlik etmiş Rauf Raif Denktaş’ın toplumsal mücadeledeki müstesna yeri unutulmayacaktır. Onu saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.”



AKINCI, ANIT ÖZEL DEFTERİNİ DE İMZALADI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, anma töreninde Anıt Özel Defteri’ni de imzalayarak şunları kaydetti:

“Aziz Rauf Raif Denktaş,

Aramızdan ayrılışınızın 8. Yılında sizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs adasının Enosis çerçevesinde bir Yunan adası haline dönüşmemesi için el birliği ve gönül birliği ile verdiğimiz mücadele sonucunda, Kıbrıs Tük halkı olarak başı dik, onurlu bir yaşamı sonuna kadar hak ederek bu topraklarda varlığımızı sürdürmekteyiz.

Bu adanın eşit ve ortak hak sahiplerinden biri olarak, daha iyi ve daha güzel bir geleceğe ulaşma mücadelesine yine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyoruz.

Büyük önder Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesine sımsıkı sarılarak ve meşru haklarımızı sonuna kadar savunma kararlılığı içerisinde yolumuzu yürümeye devam edeceğiz.

Bu duygularla sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”