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Kurudere'de ani ölüm

Kurudere'de ani ölüm
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Kurudere sakini Özcan Şengül (E-52) dün gece evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. 
Polis Basın Bültenine göre, konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. 
Öte yandan tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Bölümünde yaşamını yitiren Mevlüt Hacımevlüt’ün (E-71) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor. 

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