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Kurudere köyünde temsilcilik

Kurudere köyünde temsilcilik

Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği (ADAKDER) Kurudere köyünde temsilcilik  açtı.

Dernek Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre,  açılış Paşakent Sitesi Kurudere’de gerçekleştirildi.

ADAKDER Başkanı Ramazan Toklu açılışta yaptığı konuşmada dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek açılışa katılan ve maddi, manevi katkı koyan herkese teşekkür etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu  Töre ile HP Milletvekili Hasan Topal’ın da katılarak konuşma yaptığı açılışta Gençlik Dairesi Vadili Halk Dansları ekibi gösteri sundu.

Açılışta  yerli sanatçılarından Özlem-Aydın da yer aldı.

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