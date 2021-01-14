Kurultay, Pazar günü

Halkın Partisi (HP) Genel Kongresi, 17 Ocak Pazar günü Elysium Park’ta saat 10.00’da yapılacak.

HP’den yapılan açıklamaya göre, genel başkan ve parti meclisi seçiminin yapılacağı kongrede Genel Başkanlık için Kudret Özersay tek aday olacak.

Kongrede tüzük yenilemesi de yapılacak.

Pandemi nedeniyle kongrede, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan izin çerçevesinde hijyen ve mesafe kurallarına uyulabilmesi için, kapalı alanda 100 kişi bulunabilecek.