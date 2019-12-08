Kurultay süreci başladı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ikinci olağan kurultayına hazırlanıyor.

TKP-YG’den yapılan yazılı açıklamaya göre, tüzük gereği 2020’nin Mayıs ayında yapılması gereken kurultayın Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başlamadan yapılması için Parti Meclisi kararıyla 26 Ocak 2020 tarihine çekilmişti.

Olağan Kurultay öncesinde örgüt kongrelerinin ilki Lefkoşa İlçe Örgütü kongresi yarın yapılacak.

Parti Genel Merkezinde gerçekleşecek ikinci Olağan Lefkoşa İlçe Kongresi saat 18.00’de başlayacak.

Kongre’nin gündeminde İlçe Başkanı Seçiminin yanı sıra İlçe Yönetim Kurulu İlçe Disiplin Kurulu ve İlçe Denetçileri seçimleri de yer alıyor.

Kongreye, TKP-YG Lefkoşa İlçe Örgütüne mensup üyelerin yanı sıra sempatizanlarının da katılabileceği belirtildi.