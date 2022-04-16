Kurumların elektriğini kesen personel hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı’nın elektrik akımını kesen Kıb-Tek çalışanıyla ilgili yasal işlem başlattı.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, borcu olmamasına rağmen kurumun elektriğini kesen Kıb-Tek personeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, BRTK’nın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı’nın elektrik akımını kestiğini de tespit ettiği şahısla ilgili yasal işlem başlattı.

Meryem Özkurt, konuyla ilgili açıklamasında, “Ülkenin tüm yayınlarını tehlikeye atacak şekilde sorumsuzca yapılan bu işlemi esefle kınıyorum. Ama hiç kimsenin şüphesi olmasın, BRT her ne şartta olursa olsun, ister mazotla, ister gazla hem kendi yayınlarını hem de ülkedeki tüm yayınların devamlılığını sağlayacaktır” dedi.

Özkurt, ülkedeki tüm yayınların aksamadan seyretmesini sağlayan Lefkoşa Transmisyon Merkezi’nin de BRT Sitesi içerisinde bulunduğunu anımsattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Şikayetleri değerlendiren polis, kamera görüntülerini de inceleyerek BRT’nin arkasındaki tellerden atlayarak içeri giren ve elektrik akımını kesen şahsın Kıb-Tek çalışanı 55 yaşındaki A.G olduğunu tespit ederek hakkında yasal işlem başlattı.

Polis, A.G’nin aynı zamanda Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı’nın elektrik akımını kestiğini de tespit etti.

POLİSTEN AÇIKLAMA: “MÜLKLERE TECAVÜZ EDİLDİ, İŞLERE ZARAR VERİLDİ, GÖREV KÖTÜYE KULLANILDI…”

Konuyla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Lefkoşa’da, 55 yaşındaki A.G’nin, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na elektrik akımını sağlayan Samanbahçe bölgesinde bulunan elektrik trafo hattını, KKTC Cumhuriyet Meclisi içerisine izin almaksızın girerek mülke tecavüz ettikten sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi içerisinde bulunan elektrik trafosu şalterini ve BRTK Kurumu'ndan izin almaksızın içeriye giriş yapıp mülke tecavüz ettikten sonra BRTK içerisinde bulunan elektrik trafosu şalterini Elektrik Kurumundan yetki almadan kesmek suretiyle işlere zarar verip görevi kötüye kullandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.”