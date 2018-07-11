“KURUMSAL KÜME YÖNETİŞİMİ VE AĞ OLUŞTURMA” KONULU KONFERANS CUMA GÜNÜ...

“Kurumsal Küme Yönetişimi ve Ağ Oluşturma” konulu konferans, yerel paydaşlar ve uzmanların katılımıyla Cuma günü gerçekleştirilecek. Konferansa Avrupa Komisyonu’nun destek sağlayacağı bildirildi.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda 10.00-13.00 saatleri arasında yer alacak.

AB finansmanlı Özel Sektör Geliştirme Projesi (TAPS) ve AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen konferansın amacının, küme inisiyatiflerinin güçlendirilmesi hakkında farkındalık yaratmak ve Kıbrıs Türk toplumundaki kümeler arasında profesyonellik ve rekabet edebilirliği teşvik etmenin bir yolu olarak kurumsal yönetişim ilkelerini tartışmak olduğu açıklamada, şöyle denildi:

Etkinliğin açılış konuşmaları, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Avrupa Komisyonu Bölüm Başkanı Michael Docherty ve KOBİGEM Koordinatörü Ebru Kaptan Sertoğlu tarafından yapılacaktır.

Konferansta ayrıca Vedat Kunt kümeleşme, küme ağları oluşturma ve kurumsal küme yönetişimi konusunda AB perspektifleri hakkında bir sunum yapacak. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’ndan Hürrem Tulga, AB finansmanlı TAPS Projesi'nden Niyal Öztürk ve AB finansmanlı Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Projesi’nden Donald Aquilina tarafından kümelerin geliştirilmesiyle ilgili bilgiler verilecek ve bunların Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik ve kırsal kalkınması üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Etkinlik, ileriye yönelik yapılabileceklerle ilgili tavsiyeler hakkında interaktif bir tartışmayla devam edecek.