Kurumun 6 deposu doldu

Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) 6 deposu dolduğundan zahire alımlarına İskele, Lefkoşa, Haspolat ve Gazimağusa Liman şubesinde devam edilecek.

Tarım Bakanlığı, zahire üreticilerinin teslimde sıkıntı yaşamaması için İskele ve Lefkoşa silo depolarında arpa, Haspolat şubesinde arpa, sert buğday, yumuşak buğday ve tritikale, Gazimağusa Liman şubesinde sert ve yumuşak buğday alımlarının devam ettiğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, TÜK depolarından Kumyalı, Akdoğan Tohum Temizleme, Holly Grains, Güzelyurt, Mağusa No: 4 ve Akdoğan’ın bugün itibarıyla dolduğu; buralarda tohumluk materyali arpa, sert ve yumuşak buğday alımı yapılamayacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020, 17:18