“Kurumun borçlandırılması batmasına yol açabilir”

Meclis Genel Kurulu’nda Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname görüşülmeye devam ediliyor.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuşmasına ilgili bakanların Genel Kurul salonunda bulunmamasını eleştirerek başladı.

Vakaların artmasıyla halkta endişeler meydana geldiğini söyleyen Angolemli konuyla ilgili Sağlık Bakanı’nın bilgi vermesini istedi.

SÜTEK gibi bazı kurumların sanki de batırılmaya çalışıldığını dile getiren Angolemli, borçlanmaya gidilmeden de yapılabilecekler olduğunu kaydetti.

Piyasada çok sayıda ithal süt ve süt ürünü olduğuna işaret eden Hüseyin Angolemli, böyle olağanüstü bir dönemde en azından bunların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Süt üreticilerinin alacaklarından yüzde 10’unun kesilmesini kabul ettiğini öte yandan alacakları ödenmezse üreticilerin eyleme gideceğini anlatan Angolemli, çok sayıda üreticinin sadece süt geliriyle geçindiğini ifade etti.

Üreticinin sadece hakkını istediğini anlatan Angolemli, bu yapılanlarla üreticiyle polisin karşı karşıya bırakıldığını belirtti.

Angolemli, Güzelyurt Belediyesi’nin Bakanlar Kurulu aracılığıyla borçlandığını ancak borçları ödeme süresinin başkanın görev süresini aştığını kaydetti.

SÜTEK’in borçlandırılmasının kurumun batmasına yol açabileceğini kaydeden Angolemli, süt üreticilerinin sorunlarına çözüm bulmak için başka çözümler bulunması gerektiğini anlattı.

TDP Milletvekili Angolemli, hayvan üreticileri ve çiftçilerin çoğunun sosyal sigortasız olduğunu söyleyerek tüm tarım ve hayvancıların ve özel sektör çalışanlarının sigortalanması için çalışma başlatılmasını istedi.

(TAK)